صراحة – خالد الحسين : نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة ممثلًا في وحدة الجهاز الهضمي والمناظير من إزالة ورم سرطاني كبير لمريض ستيني دون أي تدخل جراحي ولله الحمد.

وأوضح رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفى الدكتور عباس قمقمجي أن المريض الذي يبلغ من العمر ” 65 ” عامًا كان يعاني من إمساك مزمن ودوخة ونقص في الوزن وضعف عام في الجسم ، حيث راجع قسم الجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفى وأُجريت له التحاليل اللازمة، وتبين وجود فقر في الدم ” أنيميا ” وعلى إثر ذلك تم إجراء منظار سفلي للمريض وأتضح من خلاله وجود ورم كبير بحجم ” 7 سم في 10 سم ” في القولون بمسافة ” 45 ” سنتيمتر من منطقة الإخراج بعد ذلك تم أخذ عينة من الورم وإجراء تحاليل إضافية وعمل أشعة مقطعية لكامل جسم المريض للتأكد من عدم انتشار المرض وكانت النتيجة سلبية.

وأضاف أن الطاقم الطبي المشرف على الحالة قرر بعد التحاليل من إجراء منظار لإزالة الورم بالكامل عن طريق المنظار والكي الحراري وتم ذلك ولله الحمد دون تدخل جراحي ، عادًا أن هذه الطريقة ” E.M.R ” من أحدث طرق إزالة الأورام بدون تدخل جراحي ، كما أن المريض يتمتع الآن بصحة جيدة ولله الحمد بعد متابعة حالته الصحية وإعادة التحاليل والمنظار له والتأكد بعدم وجود أي بقايا للورم أو أي انتشار له.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة يعد المستشفى المرجعي الأول لأهالي منطقة المدينة المنورة وتبلغ سعته السريرية ” 500 ” سرير ، ويقدم خدمات صحية في عدد من التخصصات كالجراحة العامة والمناظير والكلى وأمراض الجهاز العصبي وجراحة العظام والحروق وجميع أنواع الأشعة والعلاج الطبيعي والعديد من التخصصات الدقيقة.