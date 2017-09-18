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إعلان أسماء حكام مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى للمحترفين

18/09/2017 9:05 م | الرياضية | 0 تعليقات

صراحة – الرياض : أعلن الاتحاد العربى السعودى لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وجاءت الأسماء كالتالى:

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