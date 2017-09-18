إعلان أسماء حكام مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى للمحترفين 18/09/2017 9:05 م | الرياضية | 0 تعليقات صراحة – الرياض : أعلن الاتحاد العربى السعودى لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وجاءت الأسماء كالتالى: 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا غدًا .. منتخب الصالات يواجه منتخب مصر وديًا صراحة – الرياض : يخوض منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات غدًا الثلاثاء لقاءه الودي الثاني في معسكره الحالي بجمهورية... غدًا .. منتخب الصالات يواجه منتخب مصر وديًا المزيد دوري أندية الدرجة الأولى : الحزم يستضيف العروبة المتصدر غدا صراحة – فيصل القحطاني : تقام غدا الجولة الثانية من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم... دوري أندية الدرجة الأولى : الحزم يستضيف العروبة المتصدر غدا المزيد لجنة الانضباط تغرم الاتحاد والفيحاء صراحة – خالد الحسين : غرّمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الاتحاد بمبلغ (10،000) ريال بسبب تأخر... لجنة الانضباط تغرم الاتحاد والفيحاء المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني