صراحة – الرياض : يخوض منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات غدًا الثلاثاء لقاءه الودي الثاني في معسكره الحالي بجمهورية... غدًا .. منتخب الصالات يواجه منتخب مصر وديًا