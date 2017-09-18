صراحة – الدوادمى : دشن مدير التعليم في محافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي اليوم, المرسم المفتوح بحديقة الملك سلمان بالمحافظة.

ويشارك في المرسم مجموعة من طلاب المدارس ممن يمتلكون مهارات الرسم ، وعبر من خلالها طلاب المدارس المشاركين عن بالغ مشاعرهم تجاه المليك والقيادة والوطن بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني87 .

وتعد هذه الفعالية إحدى فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 87 الذي تنظمها إدارة التعليم بالدوادمي.

وشارك مدير التعليم بالدوادمي أبناءه الطلاب هذه المناسبة الغالية على الجميع عبر تلوين عدد من للوحات الفنية المعبرة عن حب الوطن والمليك , والتي ستعرض في المعرض المصاحب للفعاليات الاثنين القادم.