صراحة – الرياض : يخوض منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات غدًا الثلاثاء لقاءه الودي الثاني في معسكره الحالي بجمهورية مصر العربية، حيث يلتقي المنتخب المصري على إستاد القاهرة الدولي، و تأتي هذه المواجهة ضمن برنامج منتخبنا في مرحلته الثانية الاستعدادي للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا التي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر المقبل.

ميدانيًا، عاود منتخبنا تدريباته مساء اليوم الاثنين على صالة إستاد القاهرة الدولي عقب المواجهة التي خاضها أمس أمام فريق دمنهور المصري وانتهت بفوز الأخضر بنتيجة (5/2).

وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية تحت قيادة المدير الفني البلجيكي ايفينس هيرمانس الذي حرص على عدم إجهاد اللاعبين من خلال اجراء تمارين لياقية وبدنية خفيفة، بالإضافة لإقامة مناورة ترفيهية على كامل الصالة.