صراحة – واس : شارك معالي وزير الخارجية الاستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم في الاجتماع رفيع المستوى حول إصلاح الأمم المتحدة، والذي استضافته الولايات المتحدة على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وعقد الاجتماع بحضور فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورؤساء وفود الدول الأعضاء المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد رافق معالي وزير الخارجية معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي.