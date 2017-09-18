صراحة – المجمعة : أقام مرصد المسؤولية الاجتماعية بجامعة المجمعة حفل توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الوطنية الرياضية والصحية، وذلك لتنسيق الجهود والتعاون في مجال المسؤولية الاجتماعية.

حيث تم توقيع مذكرات التفاهم مع كل من نادي الفيحاء الرياضي، ونادي الفيصلي الرياضي، مستشفى الملك خالد بالمجمعة.

وقد بدأ الحفل بالترحيب بالحضور الكرام من داخل الجامعة وخارجها، والتأكيد على أن المناسبة تأت في إطار خطة الجامعة لتأكيد جانب المسؤولية المجتمعية من خلال تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، الرياضية والصحية.

كما اشتملت الكلمة على تقديم نبذة عن مرصد المسؤولية الاجتماعية بالجامعة تضمنت ذكر مكونات المرصد وأهدافه وكذلك الإشارة إلى إنجازات المرصد والمتمثلة في إصداراته، وفي ورش العمل، وكذلك برامج التدريب والتوعية والتثقيف والحملات والتوعوية والشراكات، والتعاون مع الجهات الحكومية في عدد من المجالات المختلفة.

ثم تحدث معالي مدير الجامعة بكلمات توجيهية ذكر فيها أن الجامعة تمر بحمد الله بازدهار في نشاطاتها كافة والمجتمعية على وجه الخصوص، مشيراً معاليه إلى أن أكثر ما يميز عمل الجامعة هو اتجاهه إلى تفضيل الشراكة مع الجهات ذات الاختصاص في محيط الجامعة، وهو الأمر الذي رفع بحمد الله مستوى إنجاز الجامعة وساعد كذلك على خفض نسبة الخطأ، مؤكداً معاليه على أهمية التنسيق بين الجامعة بمكوناتها من منسوبيها والمستفيدين من خدماتها.

بعد ذلك تمت الدعوة إلى توقيع مذكرات التفاهم.