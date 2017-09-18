صراحة – واس : شيع أهالي مركز قنا بمحافظة محايل عسير اليوم بعد صلاة العشاء شهيد الواجب الرقيب حافظ بن محمد هادي آل هادي الذي استشهد على الشريط الحدودي في تبادل لإطلاق النار خلال التصدي لمحاولة تسلل عناصر معادية عبر الحدود اليمنية.

وتقدم رئيس مركز قنا سعد بن يحي الحياني وعدد من مديري الإدارات وأقارب الشهيد يرحمه الله جموع المصلين بالجامع الكبير بمركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير، وبعد الصلاة عليه تم تشييعه بإحدى المقابر بالمركز.

وعبرت أسرة الشهيد من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة ، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته من بعده مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.