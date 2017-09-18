صراحة – واس : قال معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، إن حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها، وإنها بدأت بسبب عدم التزام قطر بوقف دعم الإرهاب والتدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بحث مع الوزير الجبير التطورات الأخيرة في اليمن وسوريا والعراق وميانمار، والعلاقات الوثيقة بين المملكة والأمم المتحدة والتي تعتبر شريكاً لها وداعماً لمبادراتها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.