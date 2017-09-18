صراحة – واس : أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثالث تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرة إلى أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تجاوز مبلغاً قدره 24 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره سبعة مليارات ريال سعودي وبنسبة تغطية بلغت 350 بالمئة.

وقُسِّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح على الشكل الآتي:

– الشريحة الأولى، تبلغ 4 ر 2 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2022 ميلادي.

– الشريحة الثانية، 9 ر 3 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي.

– الشريحة الثالثة، تبلغ 700 مليون ريال سعودي تُستحق في عام 2027 ميلادي.