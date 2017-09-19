صراحة – وكالات : أفاد مصدر عسكري في الجيش العراقي، بأن القوات الأمنية بدأت عملية تحرير مدينة عنة في الأنبار غرب العراق، من ثلاثة محاور.

ونقلت السومرية عن المصدر أن “قوات أمنية مشتركة بدأت بتحرير مدينة عنة غرب محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم داعش.. بمشاركة الجيش والشرطة والحشد العشائري، وبإسناد من طيران التحالف الدولي والمروحي التابع للجيش”.

يذكر أن القوات الأمنية، تمكنت قبل يومين من تحرير منطقة عكاشات الواقعة غربي الأنبار، بعد تكبيد تنظيم “داعش” خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.

وفي سياق متصل، أفادت خلية “الصقور” الاستخباراتية، التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية في بيان لها أمس، بأن الطائرات قصفت أيضا تجمعات داعش في عدد من المواقع في مناطق عكاشات وعنه والقائم، وعددها 42 هدفا تم تدميرها بشكل كامل، من تاريخ 11 ولغاية 16 الشهر الجاري، كما أدى القصف أيضا إلى مقتل 306 وجرح عشرات الإرهابيين.