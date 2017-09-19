صراحة – نجران : أنجزت أمانة منطقة نجران 62 % من أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي الشرفة الغربية ،بتكلفة إجمالية بلغت 27.700.000 ريال.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق،أن المشروع سيسهم بإذن الله تعالى في احتواء مياه الأمطار ودرء أخطارها التي قد تنجم عن تدفق السيول في مواسم الأمطار ومواكبة النمو العمراني على كافة المحاور من خلال العناية بمشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار التي نفذت بالمنطقة والجاري تنفيذها لتقديم أفضل الخدمات البلدية بهذا المجال ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على أرواح السكان وممتلكاتهم ، مشدداً على المقاولين المنفذين بالتماشي وفق الخطة الزمنية لكل مشروع ، والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على المحاور والطرق كافة من أجل سلامة مستخدمي الطرق ، مع أهمية الوقوف ميدانياً لتفقد مستوى الإنجاز على أرض الواقع.

من جانبه بين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، أن المشروع يمثل حاجزاً خرسانياً بطول 1.625متراً ، يرتبط بقناة مفتوحة بطول 1.850 متراً،و يتكون المجرى من قناة مفتوحة ومغلقة بطول 1.525مترا.