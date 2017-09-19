صراحة – محمد المحسن : أعلنت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنها منحت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن جائزة أفضل جامعة داعمة لرواد الأعمال وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ، وذلك في ملتقى “بيبان” الذي تنظمه الهيئة في مدينة الرياض حالياً .

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور خالد السلطان أن الجامعة تمتلك تجربة رائدة في ريادة الأعمال ، وتشارك بفعالية في تأسيس مجتمع صانع لفرص العمل ، وتضم بين طلابها عدداً كبيراً من المبادرين ، الذين تجاوزوا تجربة البحث عن وظيفة إلى تجربة توفيرها للآخرين .

وأضاف السلطان أن الجامعة تواكب الجامعات العالمية التي لم يعد دورها يقتصر على التعليم بل تلعب دوراً في بناء الناتج المحلي الوطني وتعد الخطط المستدامة لبناء مجتمع معرفي ، مؤكداً أن ريادة الأعمال أحد محاور التعليم العالي المبنية على نقل التقنية والمعرفة من الجامعة إلى المجتمع والقطاع الصناعي لتوفير فرص وظيفية عند تأسيس الطلاب شركاتهم الخاصة وإيجاد وظائف بدلاً من البحث عنها .

من جهته ، عبر عميد معهد الريادة في الأعمال بالجامعة الدكتور وائل موسى عن سعادته بالجائزة التي تعد تقديراً لدور الجامعة في ريادة الأعمال ، مشيراً إلى أن الجامعة أنشأت معهد الريادة في الأعمال، ليستهدف جميع طلاب الجامعة وكذلك خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث والجامعات السعودية الأخرى من خلال برنامج يسمى رواد 2030 ، ويساعد المعهد الطلاب والملتحقين بهذا البرنامج على تبني التفكير الريادي في حل المشكلات ، وكذلك تأسيس شركات تقنية ناشئة.

وبين أن المعهد يركز على مجالات رئيسية مهمة في المملكة تشمل الطاقة والبتروكيماويات والمياه ، وتقنية النانو ، وتقنيات البناء والتقنيات الاستهلاكية , وكذلك الخدمات المعتمدة على التقنية مثل تقنية المعلومات والخدمة المجتمعية .

ولفت النظر إلى تحقيق المعهد منذ إنشائه قبل خمس سنوات ، لإنجازاتٍ عديدة , فقد أسس المعهد مجلساً استشارياً عالمياً لإضافة منظور عالمي إلى أداء المعهد وإستراتيجياته ، وحصلت عدة فرق ريادية من المعهد على جوائز محلية وإقليمية في ريادة الأعمال ، وتم احتضان 35 شركة وليدة منها 6 شركات تقنية و 29 شركة خدمية وتقنية، ويشارك حوالي 700 طالب وأكثر من 200 من أعضاء هيئة التدريس في أنشطة المعهد ، وتم فحص أكثر من 550 فكرة ريادية منذ تأسيس المعهد .