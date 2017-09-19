صراحة – وادى الدواسر : وصف مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الأستاذ صقر بن فهاد الصقر أندية الأحياء بأنها وعاء للتطبيقات العملية لتنمية شخصية الطالب ، وتؤثر إيجابياً في اتجاهات الطالبات نحو المدرسة ، وأكد على أهمية تحقيق الرؤى التي وضعت من أجلها أندية الأحياء وتكاملها في تحقيق متطلبات أفراد المجتمع وتطوير الروابط الاجتماعية ونشر ثقافة أندية الأحياء في المجتمع .

جاء ذلك في كلمة له في ختام البرنامج التأهيلي للعاملين بأندية مدارس الحي التابعة للإدارة بحضور المساعد التعليمي ” بنين ” الأستاذ عايض بن مجلي آل مجلي ومساعده المدرسي الأستاذ ناصر بن فهاد العشوان والمستشار التعليمي الأستاذ مبارك بن مسفر آل حميضان ورئيس قسم نشاط الطلاب الأستاذ حنيان بن مبارك الدوسري ، صباح أمس الاثنين في بيت الطالب . الذي عقده قسم النشاط الطلابي ونفذه المشرف المتابع لأندية الأحياء في الإدارة الأستاذ ماجد بن محمد العباد ومدير نادي الحي بالخماسين الأستاذ ناصر بن عون الله السلمي.

وقد ارتكز البرنامج التدريبي على عدد من أوراق العمل وتبيان دور أندية الأحياء في التأكيد على القيم الوطنية والاجتماعية لأفراد المجتمع واستثمار أوقات فراغ النشء وإيجاد بيئة جاذبة وآمنة داخل الأحياء لجذب أفراد المجتمع ، وتشجيع القطاع الخاص والعام للاستثمار في أندية الحي ، كذلك استثمار المرافق والمنشآت المدرسية داخل الأحياء ، وأهمية التقيد بالقواعد والتعليمات من شركة تطوير التي تكفل تحقيق النجاح وانضباط الأداء .