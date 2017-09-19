صراحة – الرياض : أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم، استمرار مرحلة التسجيل الأولي في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2018م” ، إلى 11 صفر 1439هـ، الموافق 31 أكتوبر 2017 م؛ حيث كانت الانطلاقة في 18 رمضان 1438هـ.

وتتيح “موهبة” فرصة التسجيل في أولمبياد “إبداع 2018” من خلال موقع المسابقة على رابط www.ibda.org.sa الذي يوفر لزائريه إمكانية التسجيل كما يتضمن معلومات موسّعة حول المسابقة وأهدافها.

ويُعد أولمبياد إبداع مسابقة علميّة إبداعية مُحكمة، ويمر بعدّة مراحل تنظيمية هي: المرحلة الأولى تسجيل معلومات الطالب، والمرحلة الثانية تسجيل معلومات المشروع، وفيها يُسجل الطالب معلومات المشروع مثل كتابة الملخص، وخطة المشروع، والمرحلة الثالثة مرحلة التحكيم الإلكتروني، والمرحلة الرابعة وهي معرض التصفية النهائية.

وفي هذا الصدد، نوّهت “موهبة” بالشراكة الناجحة والمثمرة مع وزارة التعليم ودورها في تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية بالتعليم العام، والإسهام المباشر لهذه الجهود في اكتشاف ودعم الموهوبين والمبدعين في بلادنا الغالية، وتطوير مشروعاتهم العلمية.

ويأتي هذا الدعم بهدف توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن، وتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنية، وإكسابهم مهارات البحث العلمي بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية الخاصة، عن طريق حثهم على التعلم والتطوير الذاتي عبر التنافس العلمي المُحفز، والتمثيل المشرّف لبلدهم في المحافل الدولية بمشروعات علمية إبداعية.

يُذكر أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع” هو مسابقة علمية سنوية تقوم على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشروعات علمية فردية وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، وتحكّم إلكترونياً من قبل مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.