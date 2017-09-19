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الايقاع بعصابة لتصنيع الخمور جنوب الرياض

19/09/2017 10:13 ص | المحليات | 0 تعليقات

 

صراحة-الرياض:صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه من خلال الجهود الميدانية المستمرة لقوة المهمات و الواجبات الخاصة بشرطة المنطقة فقد تمكنت بتوفيق الله من الإيقاع بوافد سوداني الجنسية و آخر أثيوبي الجنسيه مخالف لنظام الاقامه بعد توفر معلومات تفيد عن اتخاذهما  وكراً  جنوب العاصمه الرياض لتصنيع الخمور وترويجها   ,

و بعد التحقق من صحة المعلومات تم ضبطهما في كمين محكم ، حيث عثر في الموقع على عدد ( 10  ) براميل من الحجم   الكبير مليئة بالمسكر  و أدوات التصنيع اللازمه    .
جرى إيقافهما وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص .
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