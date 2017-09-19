صراحة-الرياض:صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه من خلال الجهود الميدانية المستمرة لقوة المهمات و الواجبات الخاصة بشرطة المنطقة فقد تمكنت بتوفيق الله من الإيقاع بوافد سوداني الجنسية و آخر أثيوبي الجنسيه مخالف لنظام الاقامه بعد توفر معلومات تفيد عن اتخاذهما وكراً جنوب العاصمه الرياض لتصنيع الخمور وترويجها ,

و بعد التحقق من صحة المعلومات تم ضبطهما في كمين محكم ، حيث عثر في الموقع على عدد ( 10 ) براميل من الحجم الكبير مليئة بالمسكر و أدوات التصنيع اللازمه .

جرى إيقافهما وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص .