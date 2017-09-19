صراحة-الاحساء:تعلن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأحساء عن توفر وظائف شاغرة للسائقين والمستخدمين وبند الأجور فمن يجد في نفسه القدرة والكفاءة وحاصل على المؤهل المناسب لشغل الوظيفة التقدم عن طريق الموقع الرسمي لصحة الأحساء خلال الفترة من 28/12/1438هـ إلى 1/1/1439هـ حسب الشروط التالية:

أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون لائقاً صحياً. أن لايقل العمر للسائقين عن خمس وعشرون عاماً، و أن يكون لديه رخصة قيادة (عمومي) سارية المفعول، أن لايقل عمر المستخدمين عن عشرون عاماً. أن يكون المؤهل الدراسي شهادة الكفاءة المتوسطة على الاقل. أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن يكون المتقدم غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل. ايضاح مقر السكن والعنوان.