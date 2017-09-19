صراحة-وكالات:استقر النفط إلى حد بعيد يوم الثلاثاء على الرغم من حديث السعودية والعراق العضوين في أوبك عن خفض الإمدادات انسجاما مع جهود تقليص المعروض في السوق وتعزيز الأسعار.

وكبح الأسعار نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن ضرب إعصار جديد منطقة الكاريبي بما قد يؤدي إلى توقف مصاف وتعطل طرق الشحن من وإلى الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش سجل خام القياس العالمي مزيج برنت 55.48 دولار للبرميل دون تغيير يذكر عن أخر تسوية.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 دولارا للبرميل بارتفاع قدره تسعة سنتات عن أخر سعر للتسوية.

وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي يوم الثلاثاء ان إنتاج بلاده من الخام بلغ حاليا 4.32 مليون برميل مقارنة مع نحو 4.5 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران.

وجاءت تصريحاته بعد أن أظهرت بيانات ان صادرات الخام السعودية انخفضت إلى 6.693 مليون برميل في يوليو تموز من 6.889 مليون برميل في يونيو حزيران.

وقالت الحكومة الأمريكية في وقت متأخر من مساء الاثنين إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي للشهر العاشر على التوالي في أكتوبر تشرين الأول.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج من سبع مناطق بنحو 79 ألف برميل يوميا إلى 6.1 مليون برميل يوميا.