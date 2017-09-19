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“الأحوال المدنية” تستحدث مفهوم الموظف الشامل لخدمة المواطنين بشكل أسرع

19/09/2017 4:39 م | المحليات | 0 تعليقات

صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن استحداث مفهوم “الموظف الشامل”، وقالت إنه يستهدف خدمة المواطنين بشكل أسرع.

تعرّف على المفهوم الجديد للموظف الشامل:

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