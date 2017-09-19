صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن استحداث مفهوم “الموظف الشامل”، وقالت إنه يستهدف خدمة المواطنين بشكل أسرع.

تعرّف على المفهوم الجديد للموظف الشامل: