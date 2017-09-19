“الأحوال المدنية” تستحدث مفهوم الموظف الشامل لخدمة المواطنين بشكل أسرع 19/09/2017 4:39 م | المحليات | 0 تعليقات صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن استحداث مفهوم “الموظف الشامل”، وقالت إنه يستهدف خدمة المواطنين بشكل أسرع. تعرّف على المفهوم الجديد للموظف الشامل: 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا سمو ولي العهد يلتقي رئيس الجمهورية التركية السابق عبدالله غول صراحة – خالد الحسين : التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء... سمو ولي العهد يلتقي رئيس الجمهورية التركية السابق عبدالله غول المزيد الجبير يبحث مع وزير خارجية بولندا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية صراحة – نواف العايد : التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم وزير خارجية بولندا فيتولد... الجبير يبحث مع وزير خارجية بولندا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المزيد الحقيل: “قرار مجلس الوزراء” سيعجل في زيادة المنتجات العقارية ويسرع حصول المواطنين على السكن المناسب صراحة – خالد الحسين : ثمن معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة... الحقيل: “قرار مجلس الوزراء” سيعجل في زيادة المنتجات العقارية ويسرع حصول المواطنين على السكن المناسب المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني