صراحة – محمد المحسن : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 42.24 نقطة ليقفل عند مستوى 7351.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 127 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الواحة, والأهلية, ونادك, وأسيج، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أسمنت المدينة, وأسواق المزرعة, والطباعة والتغليف, والأبحاث والتسويق, ومسك, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.20% و 2.77%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, والواحة, وكيان السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والواحة، والراجحي، وعناية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 11.82 نقطة ليقفل عند مستوى 3420.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 135 ألف سهم تقاسمتها 166 صفقة.