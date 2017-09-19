صراحة – فيصل القحطاني : انهت أمانة الاحساء اليوم خطواتها الإجرائية للقرعة العلنية لتوزيع 3 آلاف قطعة ارض للمواطنين ممن صدرت لهم أوامر سامية وقاموا بفتح ملفات لهم عبر البوابة الالكترونية للأمانة .

وأجريت القرعة لثلاثة أيام متتالية ، وحققت الأمانة رقماً قياسياً على مستوى الامانات عبر الخدمة الالكترونية الخاصة بتمكين المواطنين ممن صدرت لهم منح الأوامر السامية بفتح ملف الأراضي الكترونياً عبر بوابتها الإلكترونية (www.alhasa.gov.sa)، إذ اسهم ذلك في دخول 12 مواطناً اتموا خطوات فتح ملفاتهم من خلال الخدمة الكترونياً قبيل موعد اجراء القرعة بساعتين .

و أشار أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم إلى أن اطلاق هذه الخدمة الالكترونية اسهم في التيسير على المواطنين واختصار الجهد والزمن .