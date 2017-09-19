صراحة – نواف العايد : وافق معالي وزير الخدمة المكلف رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد على منح معهد الإدارة العامة صلاحية استقبال المتقدمين المرشحين من جهاتهم الحكومية للبرامج التالية (تطوير الموارد البشرية، مكافحة الفساد، الرقابة المالية، الدراسات القانونية، المراجعة الداخلية) وغيرها من البرامج المماثلة، المستوفية طلباتهم كافة الشروط والضوابط الخاصة بلائحة الايفاد والقرارات المكملة واللاحقة بها، وتمكينهم من الدراسة.

وتضمنت موافقة معاليه قيام معهد الإدارة العامة أيضا باستكمال إجراءات إصدار قرارات التفرغ للمرشحين بعد التنسيق مع الأمانة العامة للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، وتزويد الجهات بهذه القرارات، وتفويض معالي رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية صلاحية البت في طلبات الالتحاق بتلك البرامج المستوفية كافة شروط وضوابط لائحة الإيفاد والقرارات المكملة واللاحقة بها.