صراحة – فيصل القحطاني : تنطلق منافسات الجولة الثانية لمسابقة دوري كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة القدم غداً بأربع مواجهات ، حيث يلتقي فريق الهلال بنظيره الباطن على ملعب نادي الهلال بالرياض ، ويواجه الأهلي فريق الخليج على ملعب النادي الأهلي بجدة .

ويحل فريق هجر ضيفاً على النصر على ملعب نادي النصر بالرياض ، والاتحاد مع الفيصلي على ملعب نادي الاتحاد بجدة .

ومع ختام الجولة الأولى يتصدر فريق الفيصلي ترتيب المسابقة ، والخليج ثانياً ، والهلال الثالث ، والقادسية الرابع ، وخامسا الاتحاد ، وسادسا الأهلي ، والشباب السابع ، والثامن الفتح ، والتاسع الباطن ، والعاشر النصر ، والحادي عشر أحد ، والثاني عشر الجيل ، والثالث عشر هجر ، والرابع عشر الأنصار .