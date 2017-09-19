صراحة – محمد المحسن : دعت أمانة المنطقة الشرقية المواطنين التي صدرت الأوامر السامية لهم، التي وجه معالي أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير ، بالبدء بإنهاء إجراءاتها ، التي تُغطي الجزء الثاني من المرحلة الثالثة عامي 1425- 1426هـ والمنفذة في محافظة الخفجي ، لحضور القرعة العلنية صباح يوم الثلاثاء الموافق 13 محرم 1439هـ، وذلك بمسرح أمانة المنطقة الشرقية الساعة العاشرة صباحاً .

ودعا مدير عام إدارة الأراضي والممتلكات صالح بن عبد الرحمن الراجح , بالالتزام بالحضور للقرعة ، مؤكداً أن الأمانة تعكف حالياً على إنهاء كافة الأوامر , موضحاً أنها ستنفذها بما يتوفر لديها من أراضي ضمن نطاق البلديات المرتبطة بالأمانة ، مشيراً إلى أنه سيتم التنفيذ في أي مدينة من مدن المنطقة الشرقية التي تتوفر بها مخططات حكومية ، والأمانة تعمل جاهدة على إنهاء جميع الأوامر السامية لديها ، وستعلن عن المنح التي تليها تباعاً بعد انتهاء كل مرحلة .

وأهابت الأمانة من جميع المواطنين الموضحة اسماؤهم عامي 1425-1426 هـ ، بحضور القرعة مصطحبين أصل الهوية الوطنية وصورة واضحة منها وكذلك للوكيل الشرعي إحضار الوكالة الأصلية وصورة من هوية الوكيل وصورة من هوية صاحب المنحة ، وفي حال تعذر حضور صاحب المنحة أو وكيله الشرعي ستقوم لجنة المنح بإجراء القرعة بدلاً عنه ، لافتةً إلى أنه يمكن لصاحب المنحة الدخول على موقع أمانة المنطقة الشرقية عبر الرابط www.eamana.gov.sa والتأكد من حالة منحته .