صراحة – نواف العايد : باشرت بلدية القادسية الفرعية التابعة لأمانة منطقة تبوك ممثلة بإدارة صحة البيئة، بلاغ أحد المواطنين ضد أحد متاجر بيع المواد الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية القادسية الفرعية إبراهيم العمراني، أن البلدية قامت وعلى الفور بناء على بلاغ احد المواطنين ضد

أحد متاجر بيع المواد الغذائية, بجولة تفتيشية على ذلك المحل وصادرت ما يزيد على500كجم من المواد الغذائية التي تم حفظها بطريقة غير صحية, واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتجر.

ودعا العمراني, المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي أو أي ملاحظات من شأنها الإضرار بالصحة العامة وذلك عن طريق الاتصال على رقم طوارئ البلدية (940) وذلك على مدار الـ 24 ساعة.