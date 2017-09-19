صراحة – خالد الحسين : أوضح مكتب الإشراف الاجتماعي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن الإحصائيات التعليمية عن عدد خريجات التعليم العام والجامعي من اليتيمات المشمولات بالرعاية في الدور الإيوائية بلغ 90 فتاة منهن 34 موظفة، وخمس فتيات حاصلات على درجة الماجستير .

وأشارت مشرفة دور الأيتام هيفاء العمران إلى جهود الوزارة ممثلةً بفرعها في منطقة الرياض في تسخير جميع الإمكانيات المتاحة للإرتقاء بالمستوى التعليمي لليتيمات إذ يحصلن منذ الصغر على الرعاية التعليمية الشاملة إبتداءً بتوفير فرص التعليم المبكر لهن عند سن الثالثة ثم قياس قدراتهن وعلاج حالات التأخر الدراسي أن وجدت، ثم توجيههن لمدارس التعليم الحكومي والخاص لدمجهن في نسق الحياة الطبيعي والمجتمع.

وأشادت بجهود الكادر الاجتماعي والتعليمي في الدور الإيوائية في متابعة مستوى الفتيات الدراسي مع الجهات التعليمية ومعالجة ماقد يعترضهن من مشكلات دراسية أو سلوكية طوال العام، إلى جانب تقديم دروس التقوية داخل الدور لحل الواجبات اليومية وإيجاد البدائل الممكنة لأي تقصير قد يحدث في الجهة التعليمية بأساليب علمية جاذبة ، بالإضافة إلى توجيه الفتيات عند سن معينة إلى التخصصات الجامعية المناسبة والمطلوبة في سوق العمل عن طريق عقد جلسات الحوار والحاقهن بالدورات التدريبية المهتمة بهذا المجال.

وأبدت العمران عن سعادتها بنجاح هذه الجهود التي أثمرت عن تخريج وتوظيف أكثر من 90 يتيمة في العديد من المجالات مثل : التمريض والإدارة والموارد البشرية وعلم النفس والاجتماع وغيرها من المجالات التي تتيح لهن خدمة وطنهن والمشاركة في عملية التنمية .