صراحة – نواف العايد : هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف, شملت : الهدا، والشفا، والمحمدية، والحوية، والسيل الصغير، والسيل الكبير، وبسل وطريق الطائف الباحة، وبني سالم جنوب المحافظة، والعبلة وتغاليل والسنانية والعقيق والمحاني شمال المحافظة , سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

من جانبها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالطائف, المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة إلى أخذ الحذر والحيطة والابتعاد عن مجاري السيول ومواقع تجمع المياه، مشددة على ضرورة الالتزام والتقيد بتعليمات السلامة أثناء هطول الأمطار, متمنيةً السلامة للجميع .

كما هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت محافظات قلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها , سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب .

كما هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والعقيق والمخواه والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.