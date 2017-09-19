صراحة – خالد الحسين : ثمن معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إيداع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان ، وهي “مبادرة عقد شراكات مع مطورين مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة ومبادرة تحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء ومبادرة تحفيز تطوير المنتجات السكنية على أراضي القطاع الخاص ومبادرة تطوير الأراضي الوزارية” للسنة المالية الحالية والسنوات القادمة في حساب الشركة الوطنية للإسكان على دفعات يتفق عليها بين وزارة الإسكان ووزارة المالية، بإشراف اللجنة الإشرافية المكونة بموجب الأمر السامي رقم (13411) وتاريخ 19 /3 /1438هـ.

ورفع معالي وزير الإسكان بهذه المناسبة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- على توجيهاتهم السديدة والدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة، مؤكداً أن هذا القرار سيكون له الأثر الكبير في تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بالسعر المناسب والجودة العالية .

و أوضح معاليه في تصريح صحافي أن هذا القرار يأتي امتدادا للدعم والرعاية التي توليها القيادة للوزارة وانعكاسها على جودة الخدمات التي تقدمها لأبناء هذا الوطن، كما سيعجل في زيادة المنتجات العقارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يُعد شريكاً رئيسياً في التنمية، ما يسهم في توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متعددة وجودة عالية تتناسب مع احتياجات المتقدمين على الدعم السكني.

وشدد الحقيل على أن هذا الدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بموافقة مجلس الوزراء على هذا القرار يأتي امتدادا وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وسيكون له دور في تحسين آداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، مؤكداً إسهام هذا القرار في تحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطني برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن