صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن حاجتها لعدد من الوظائف الطبية والطبية المساعدة من الكوادر السعودية الواعدة من الجامعات السعودية والأجنبية ، وذلك وفقاً للمتطلبات والمميزات التالية:
مدير خدمات التمريض
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: إدارة
الشروط العامة : 1- سعودي الجنسية. 2- أن لا يقل تقدير المؤهل العلمي عن ( جيد ). 3- استيفاء شرط الخبرة العملية. 4- أن تكون الخبرة العملية بعد المؤهل المطلوب. 5- معادلة الشهادة للحاصلين على المؤه…
اخصائي – طوارىء
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
أخصائى – عناية مركزة
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
أخصائى – تشخيص تصويرى – (FEMALE)
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول. 3- للنساء فقط.
أخصائى – تخدير
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
أخصائى – باطنة
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
اخصائي اول – علم الأمراض الإكلينيكية
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
استشاري – تخدير وعلاج الألم
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
استشاري النساء والتوليد ومناظير الأجهزة النسائية
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
استشاري – طوارىء
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
استشاري – جراحة المخ والأعصاب
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
استشاري – جراحة العظام ومناظير المفاصل
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
استشاري – أمراض المعدية
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
استشاري – العناية المركزة للأطفال
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
استشاري – العناية المركزة
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
استشاري – الطب النفسى
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
استشاري – اطفال / غدد صماء
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
استشاري – أطفال
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
استشاري – اشعة تداخلية
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الشروط العامة : 1- الأفضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
اخصائي علاج طبيعي
الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض
المستوى المهني: مبتدئ
الشروط العامة : 1- سعودي الجنسية. 2- أن لا يقل تقدير المؤهل العلمي عن ( جيد ). 3- معادلة الشهادة للحاصلين على المؤهل العلمي من خارج السعودية. 4- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.