صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن حاجتها لعدد من الوظائف الطبية والطبية المساعدة من الكوادر السعودية الواعدة من الجامعات السعودية والأجنبية ، وذلك وفقاً للمتطلبات والمميزات التالية:

مدير خدمات التمريض

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: إدارة

الشروط العامة : 1- سعودي الجنسية. 2- أن لا يقل تقدير المؤهل العلمي عن ( جيد ). 3- استيفاء شرط الخبرة العملية. 4- أن تكون الخبرة العملية بعد المؤهل المطلوب. 5- معادلة الشهادة للحاصلين على المؤه…

اخصائي – طوارىء

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

أخصائى – عناية مركزة

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

أخصائى – تشخيص تصويرى – (FEMALE)

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول. 3- للنساء فقط.

أخصائى – تخدير

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

أخصائى – باطنة

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

اخصائي اول – علم الأمراض الإكلينيكية

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

استشاري – تخدير وعلاج الألم

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

استشاري النساء والتوليد ومناظير الأجهزة النسائية

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

استشاري – طوارىء

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

استشاري – جراحة المخ والأعصاب

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

استشاري – جراحة العظام ومناظير المفاصل

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

استشاري – أمراض المعدية

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

استشاري – العناية المركزة للأطفال

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

استشاري – العناية المركزة

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

استشاري – الطب النفسى

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

استشاري – اطفال / غدد صماء

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

استشاري – أطفال

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الافضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

استشاري – اشعة تداخلية

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: متوسط الخبرة

الشروط العامة : 1- الأفضلية للسعوديين. 2- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

اخصائي علاج طبيعي

الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

المستوى المهني: مبتدئ

الشروط العامة : 1- سعودي الجنسية. 2- أن لا يقل تقدير المؤهل العلمي عن ( جيد ). 3- معادلة الشهادة للحاصلين على المؤهل العلمي من خارج السعودية. 4- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

التقديم من هنا