صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن حاجتها لعدد من الوظائف الطبية والطبية المساعدة من الكوادر... الهيئة الملكية بينبع تعلن عن توفر وظائف طبية شاغرة