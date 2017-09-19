صراحة – محمد المحسن : اعلنت المؤسسة عن أسماء المقبولين على وظائف الإدارة العامة وتم إشعارهم ( برسائل نصية على هواتفهم ) لإستكمال اجراءات التعيين
|الإسم
|الوظيفة
|1
|عبدالله بن حمد عبدالله الصيخان
|محاسب
|2
|تركي بن ناصر محمد المطوع
|محاسب
|3
|ريان بن سليمان عبدالله المنيع
|محاسب
|4
|أسامة بن زيد راشد الحبيش
|محاسب
|5
|عبدالله بن علي محمد الوابل
|محاسب
|6
|عبدالإلة بن خالد موسى الصفيان
|محاسب
|7
|فهد بن عوض مزيد العتيبي
|محاسب
|8
|أحمد بن خالد علي الزيد
|محاسب
|9
|عبدالله بن عبدالرحمن محمد المرشد
|محاسب
|10
|خالد بن محمد عبدالعزيز العسكر
|محاسب
|11
|بخيت بن مهوس بخيت الشمري
|محاسب
|12
|فراس عبدالله احمد ال صقر
|محاسب
|13
|عبدالله بن عبدالرحمن فوزان القريشي
|محاسب
|14
|متعب بن سليمان حمد الجعيثن
|محاسب
|15
|عبدالله بن محمد مطلق المطلق
|محاسب
|16
|علي صالح علي الهلال
|محاسب
|17
|عبدالله بن عبدالكريم عبدالله بن لادن
|أخصائي شؤون حبوب
|18
|ابراهيم بن عبدالمحسن عبدالله الريس
|أخصائي شؤون حبوب
|19
|عبدالرحمن صلاح مسلم المحمدي
|سكرتير
|20
|يوسف بن سعد عبدالله الرميح
|أخصائي دعم برمجيات
|21
|هارون بن أحمد محمد نجمي
|أخصائي تقنية معلومات
|22
|فهد بن حمود نويحي الحربي
|أخصائي تطوير إداري
|23
|فيصل بن علي احمد الزهراني
|أخصائي خدمات موارد بشرية