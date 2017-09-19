صراحة – وكالات: قتل 25 شخصا على الاقل في معارك اندلعت بين قوات حكومية ومتمردين في منطقة نفطية في جنوب السودان، كما اعلن ممثل للدولة الثلاثاء.

فقد خاض متمردون من انصار رياك مشار، النائب السابق للرئيس في المنفى والقوات الحكومية مواجهات صباح الاثنين في قرية نيالديو القريبة من مدينة بنتيو (شمال) التي خضعت لمجموعات متحاربة متنوعة منذ بداية الحرب الأهلية قبل اربع سنوات.

وقال لام تونغوار، وزير الاعلام في ولاية شمال ليتش “عثرنا على 25 جثة”، مؤكدا “صد” الهجوم المتمرد.

واكد لام بول غابرييل، احد المتحدثين باسم “الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة” اندلاع المعارك، وتحدث عن “عملية ناجحة” سيطرت خلالها “القوات الباسلة للجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة على نيالديو” وقتلت 19 جنديا واستولت على عشرات الأسلحة.

لكن تونغوار اكد من جهته ان معظم الضحايا من المدنيين.

وبعد سنتين ونصف على استقلاله، غرق جنوب السودان في كانون الاول/ديسمبر 2013 في حرب اهلية أججتها المنافسة بين الرئيس سالفا كير ونائبه السابق مشار.

واسفر النزاع عن عشرات الاف القتلى، ودفع بأربعة ملايين شخص الى النزوح وجعل حوالى نصف 12 مليون شخص يعتمدون على المساعدة الغذائية.