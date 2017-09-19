صراحة – واس : أقر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ , إلغاء مسمى دوري جميل وإطلاق اسم الدوري السعودي للمحترفين على مسابقة الأندية الممتازة لكرة القدم , كما تم إلغاء مسابقة كأس ولي العهد لكرة القدم ابتداءً من الموسم الحالي , وإطلاق أسم كأس ولي العهد على المباراة التي تجمع بطل الدوري وكأس الملك “كأس السوبر”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مساء اليوم في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت ووكيل رئيس هيئة الرياضة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة رجالله السلمي.

ورفع معاليه في كلمته التي استهل بها المؤتمر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية ما مكنها من تحقيق العديد من الإنجازات وآخرها تأهل المنتخب السعودي الأول إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 م.

وقال: ” سنعلن اليوم العديد من القرارات لمصلحة وطننا الغالي وتحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تجاه رياضة الوطن وما تحظى به من دعم وعناية واهتمام أسهمت بحمد الله في تحقيق العديد من الإنجازات التي أسعدتنا وآخرها تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا ولدينا طموح كبير ورغبة أكبر في تحقيق كل ما من شأنه رفع اسم وطننا الغالي دولياً.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت من جانبه : ” نبدأ الآن مرحلة جديدة في عملنا في الاتحاد ونحظى بدعم كبير ونشكر القيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي قدم لنا في الاتحاد ما أسفر عن تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال روسيا 2018م , متطلعاً لتطوير الرياضة من خلال تولي معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة دفة القيادة وسنظل نعمل معه حتى نصل للأهداف المنشودة في اتحاد القدم ونصنع منظومة رياضة ومؤسسة حديثة وأن نكون معتمدين في مواردنا على أنفسنا ونرتقي بالمنظومة ونسعى لأن نظهر بأفضل مستوى خلال نهائيات كأس العالم ونحقق إنجاز أفضل للكرة السعودية في كأس العالم.

عقب ذلك أعلن وكيل رئيس هيئة الرياضة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة رجالله السلمي القرارات الصادرة من هيئة الرياضة وهي :

ـ إلغاء مسمى دوري جميل وإطلاق اسم الدوري السعودي للمحترفين على مسابقة دوري الأندية الممتازة

ـ رفع مكافآت كأس الملك إلى 10 ملايين ريال للمركز الأول و5 ملايين ريال للمركز الثاني.

ـ إلغاء بطولة كأس ولي العهد اعتباراً من الموسم الحالي، وإطلاق مسمى كأس ولي العهد على المباراة التي تجمع بطلي الدوري والكأس (السوبر)

ـ إطلاق اسم الأمير فيصل بن فهد على منافسات دوري الدرجة الأولى ليصبح دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى

ـ تغيير مسمى دوري الأمير فيصل بن فهد لفئة الأولمبي ليصبح الدوري الأولمبي على أن تتم إعادة هيكلة مسابقات الفئات السنية بنهاية الموسم.

ـ تشكيل لجنة لوضع الحلول لمشكلة تراكم مكافآت الحكام وذلك خلال شهر من تاريخه.

ـ تكليف الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم دراسة حول إيجاد برنامج متخصص لابتعاث المدربين الوطنيين وفق معايير دقيقة

ـ الموافقة على تسجيل لاعب واحد من مواليد المملكة خلال فترة التسجيل القادمة للموسم الحالي لأندية المحترفين ولاعبين اثنين لأندية دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى ودوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم.

ـ تشكيل لجنة لحصر المنشآت المتعثرة والمشاريع المتأخرة ومسببات ذلك والآلية المناسبة لمعالجتها خلال 30 يوماً.

ـ تشكيل لجنة للتحقيق في تسليم بعض المنشآت دون اكتمال أعمال أو ترسية عقود الصيانة وسيتم العمل على ذلك خلال شهر من تاريخه.

ـ البدء في دراسة عاجلة لمستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي وإعادة فتحه وتشغيله والعمل على استقطاب أفضل الكوادر في مجال الطب الرياضي وإصابات الملاعب والعلاج الطبي بشكل متخصص.

ـ تقديم دراسة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً حول تحسين بيئة الملاعب وترقيم المقاعد وربطها بالتذاكر الإلكترونية وفق نظام يمكن معه طرحها للبيع بشكل موسمي , وقد كلف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بهذه الدراسة على أن تقدم خلال 30 يوماً .

ـ العمل على إكمال إجراءات إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي بهدف تنظيم كل مايخص هذا الجانب وفقاً للائحة المتفق عليها بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة الثقافة والإعلام.

ـ حث مركز التحكيم الرياضي على سرعة البت في قضية اللاعب عوض خميس وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المركز.

وأوضح السلمي أنه فيما يخص قضية انتقال اللاعب محمد العويس من نادي الشباب إلى النادي الأهلي ,وبناءً على تقدم نادي الشباب بشكوى للاتحاد السعودي لكرة القدم والمتضمنة طلب التحقيق مع عدة أطراف لما صاحب انتقال اللاعب من مخالفات وتجاوزات , وبناء على ما توصلت له اللجنة المشكلة للتحقيق في القضية , ونظراً لحاجتها للاستعانة بجميع أجهزة الدولة ذات الاختصاص والقدرة على التحقيق والتحري , فقد قام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الاتحاد ياسر المسحل وضمت بين أعضائها الخبير القانوني الدولي ستيورات مكاينيس لدراسة كافة الأدلة والادعاءات والتحقيقات مع كل من له صفة بشأن انتقال اللاعب , ورفعت اللجنة توصياتها لرئيس الاتحاد متضمنة استكمال التحقيقات للتثبت من صحة الادعاءات التي تضمنتها شكوى نادي الشباب وما يتطلب ذلك الاستعانة بجهات حكومية عدة, مشيراً إلى أن رئيس اتحاد القدم قام بالكتابة للهيئة العامة للرياضة يوم 6 من شهر رجب الماضي بطلب توجيه من يلزم حيال مخاطبة الجهات المعنية بشأن قضية انتقال اللاعب , وحصل على توجيه في حينها بأن الموضوع رياضي وليس للجهات الحكومية أي علاقة به , ليقوم بعد ذلك رئيس الاتحاد أمس الاثنين , بالكتابة مرة أخرى للهيئة العامة للرياضة بطلب المساعدة في استكمال التحقيقات في قضية انتقال اللاعب محمد العويس عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية ذات العلاقة وبناء على ذلك قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة إحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وفي ضوء ما يسفر عنه التحقيق من نتائج وقرارات سيتخذ اتحاد كرة القدم الإجراءات اللازمة.