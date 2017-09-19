صراحة – الرياض : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:

ضمك – الشعلة ( 1 – 2 )

الوطني – النهضة ( 1 – 2 )

المجزل – القيصومة ( 1 – 2 )

الحزم – العروبة ( 1 – 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – النهضة ( 4 نقاط )

2 – الشعلة ( 4 نقاط )

3 – العروبة ( 4 نقاط )

4 – القيصومة ( 4 نقاط )

5 – الخليج ( 3 نقاط )

6 – الطائي ( 3 نقاط )

7 – الحزم ( نقطتان )

8 – الوحدة ( نقطة واحدة )

9 – هجر ( نقطة واحدة )

10 – النجوم ( نقطة واحدة )

11 – الكوكب ( نقطة واحدة )

12 – جدة ( نقطة واحدة )

13 – ضمك ( نقطة واحدة )

14 – نجران ( بدون أي نقطة )

15 – الوطني ( بدون أي نقطة )

16 – المجزل ( بدون أي نقطة )