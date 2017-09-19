صراحة – الرياض : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:
ضمك – الشعلة ( 1 – 2 )
الوطني – النهضة ( 1 – 2 )
المجزل – القيصومة ( 1 – 2 )
الحزم – العروبة ( 1 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – النهضة ( 4 نقاط )
2 – الشعلة ( 4 نقاط )
3 – العروبة ( 4 نقاط )
4 – القيصومة ( 4 نقاط )
5 – الخليج ( 3 نقاط )
6 – الطائي ( 3 نقاط )
7 – الحزم ( نقطتان )
8 – الوحدة ( نقطة واحدة )
9 – هجر ( نقطة واحدة )
10 – النجوم ( نقطة واحدة )
11 – الكوكب ( نقطة واحدة )
12 – جدة ( نقطة واحدة )
13 – ضمك ( نقطة واحدة )
14 – نجران ( بدون أي نقطة )
15 – الوطني ( بدون أي نقطة )
16 – المجزل ( بدون أي نقطة )