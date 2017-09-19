صراحة – الرياض : تغلب منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات على نظيره المنتخب المصري في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على صالة إستاد القاهرة الدولي وذلك بنتيجة (5/2) وذلك في إطار استعداداته بمعسكره الحالي في مدينة القاهرة الذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لتصفيات غرب اسيا المقبلة المؤهلة لنهائيات كاس أمّم آسيا التي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر المقبل، وسجل أهداف منتخبنا الوطني كلا من منصور الزهراني “3 أهداف” معاذ العسيري هدفين.

وعمد المدير الفني البلجيكي ايفينس هيرمانس لإشراك أغلب اللاعبين للوقوف على مستوياتهم عن قرب وتوظيفهم بالطريقة المناسبة، وظهر منتخبنا بأداء ومستوى كبيرين نال من خلاله على اشادة ورضا الجهاز الفني.

وفِي ختام اللقاء قام مسئول كرة الصالات بندر الدهش بتسليم مسئول كرة الصالات بالمنتخب المصري درعًا تذكاريًا مقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم .