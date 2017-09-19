صراحة – واس : لقي 6 من عناصر المليشيا الانقلابية مصرعهم بينهم قيادي ميداني، وأصيب 8 آخرون في مواجهات عنيفة اندلعت الليلة الماضية بين الجيش الوطني اليمني مسنوداً بالمقاومة، والمليشيا الانقلابية في منطقة بيحان غرب محافظة شبوة اليمنية .

وأكد مصدر عسكري في تصريح لموقع // سبتمبر نت // التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب هجوم شنته المليشيا الانقلابية على مواقع الجيش الوطني بجبهة الصفراء في بيحان، إلا أن وحدات من اللواء21ميكا مسنوداً بالمقاومة الشعبية نفذت عملية التفاف ناجحة أجبرت المليشيا على الفرار بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد .

وقال المصدر : إن اشتباكات جرت بجميع الأسلحة والأعيرة النارية الخفيفة والمتوسطة، أجبرت المليشيا على الفرار بعد تكبيدها ستة قتلى بينهم قائد الهجوم، إضافة إلى ثمانية جرحى.