صراحة – تبوك : أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العٌمري على ضرورة التكاتف والتعاون داخل المنظومة التعليمية لتحقيق الرعاية المطلوبة للطالبات والمعلمات في بيئة صحية إبداعية مهيأة لمخرجات نوعية، جاء ذلك خلال لقاءه صباح اليوم مديرات الإدارات ورئيسات الأقسام التعليمية وجميع المنسقات للبرامج والمشاريع الوزارية بحضور المساعدة لشؤون تعليم البنات نجلاء الشامان وذلك عبر الشبكة الهاتفية .

وناقش العٌمري خلال اللقاء طرق تعزيز القدوة في نفس الطالبة والأساليب التربوية داخل المؤسسات التعليمية، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المبذولة في الإدارات النسائية بتعليم تبوك ما جعلها تحظى بالتميز والإبداع .

من جهتها أعربت المساعدة لشؤون تعليم البنات عن شكرها وامتنانها للدعم الذي يوليه مدير التعليم في تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي قد تعيق العملية التعليمية .