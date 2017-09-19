صراحة – واس : تمكن الجيش الوطني في اليمن وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي اليوم من تحرير مواقع جديدة في جبهة حرض الحدودية، وسط تراجع كبير في صفوف مليشيا الانقلاب .

وذكرت مصادر ميدانية لموقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن المعارك مستمرة منذ فجر أمس الاثنين وحتى اليوم، فيما تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني اليمني من الوصول إلى منطقه ”الحثيره” المحاذية لميدي من جهة الجنوب، واستعادة أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله شمال غرب حرض .

وأكد المصدر فرار عناصر المليشيا باتجاه منطقة “عبس” مخلفة وراءها جثث عناصرها الذين قتلوا في المعارك .

وذكر المصدر أن المعارك تزامنت مع غارات لطيران التحالف العربي على تعزيزات وثكنات للمليشيات الانقلابية بمثلث “عاهم” وجنوب وغرب مدينه حرض.