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التجارة تضبط 45 قلم على شكل خنجر فى رفحاء

19/09/2017 10:36 م | المحليات | 0 تعليقات

صراحة – الرياض : ضبطت وزارة التجارة خلال جولاتها الرقابية المواكبة للعام الدراسي الجديد 45 قلم على شكل خنجر في رفحاء.

وأكدت الوزارة أنه تم استدعاء صاحب المكتبة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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