التجارة تضبط 45 قلم على شكل خنجر فى رفحاء 19/09/2017 10:36 م | المحليات | 0 تعليقات صراحة – الرياض : ضبطت وزارة التجارة خلال جولاتها الرقابية المواكبة للعام الدراسي الجديد 45 قلم على شكل خنجر في رفحاء. وأكدت الوزارة أنه تم استدعاء صاحب المكتبة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه. 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا الصحة : منع طبيبة غير سعودية من إجراء العمليات في مجمع طبي خاص بالرياض صراحة – الرياض : قررت وزارة الصحة منع طبيبة غير سعودية من إجراء العمليات في مجمع طبي خاص بالرياض. وأشارت... الصحة : منع طبيبة غير سعودية من إجراء العمليات في مجمع طبي خاص بالرياض المزيد سمو ولي العهد يلتقي رئيس الجمهورية التركية السابق عبدالله غول صراحة – خالد الحسين : التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس... سمو ولي العهد يلتقي رئيس الجمهورية التركية السابق عبدالله غول المزيد الجبير يبحث مع وزير خارجية بولندا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية صراحة – نواف العايد : التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم وزير خارجية بولندا فيتولد... الجبير يبحث مع وزير خارجية بولندا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني