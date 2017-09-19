صراحة – الرياض : قررت وزارة الصحة منع طبيبة غير سعودية من إجراء العمليات في مجمع طبي خاص بالرياض. وأشارت... الصحة : منع طبيبة غير سعودية من إجراء العمليات في مجمع طبي خاص بالرياض