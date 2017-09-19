صراحة – وكالات : أفادت وزارة الخارجية البريطانية بأنه ليس لديها علم بما إذا كان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يعتزم تقديم استقالته في حال لم تستجب ماي لمطالبه.

ونقلت “رويترز” عن الخارجية البريطانية قولها: “لا توجد لدينا معلومات حتى الآن تؤكد التقرير الذي نشرته صحيفة “تليغراف” حول اعتزام وزير خارجيتنا تقديم استقالته خلال الأيام القادمة، إذا لم تستجب رئيسة الوزراء تيريزا ماي لمطالبه بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي”.

من جهته قال جونسون اليوم، في حديث له مع صحفيين أثناء خروجه لممارسة رياضة الركض في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه “لن يستقيل”.

ويرفض جونسون فترة انتقالية تدافع عنها ماي بعد الانفصال، ودعا إلى قطيعة صريحة ما بين بلاده والاتحاد الأوروبي بعد 29 مارس/آذار 2019، وهو الموعد المقرر رسميا لخروج المملكة من الاتحاد.

وكانت ماي دعت في وقت سابق من اليوم إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء البريطاني، وفسر مراقبون خطوة ماي على أنها محاولة لرص الصف حول استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي.