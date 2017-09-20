صراحة – محمد المحسن : أعلن النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الحدود الشمالية , مساء أمس أسماء الفائزين في مسابقة وزارة الثقافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني ” 87 ” بعنوان ” مواهب في حب الوطن ” .

وسيقيم النادي اليوم حفل تكريم للفائزين برعاية وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية وسيتم توزيع الدروع التذكارية والمبالغ المالية للفائزين .

وتضمنت مسابقة وزارة الثقافة والإعلام , مسابقة القصيدة الفصحى والقصيدة العامية والقصة القصيرة ومسابقة الفيلم القصير ومسابقة الأغنية الوطنية واللوحة التشكيلية .

وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد أعلنت عن المسابقة في نهاية شهر ذي الحجة الجاري للموهوبين من الجنسين في جميع مناطق المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (87 ) للتعبير عن حبهم للوطن من خلال إبداعاتهم ومواهبهم المختلفة .