صراحة – وكالات : أفادت وسائل إعلام بمقتل نحو 140 شخصا وسقوط عشرات الجرحى في زلزال قوي، بشدة 7,1 درجات على مقياس ريختر، ضرب وسط المكسيك أمس.

وجاءت الحصيلة الأعلى للضحايا في ولاية موريلوس الواقعة جنوب العاصمة مكسيكو سيتي مباشرة، حيث قُتل 42 شخصا. وأشارت السلطات إلى سقوط قتلى آخرين في بويبلا المجاورة.

وتسبب الزلزال بانهيار عشرات المباني في العاصمة مكسيكو سيتي المكتظة، ما دفع الناس للخروج إلى الشوارع، كما اندلعت النيران في عدة عمارات تسببت بمحاصرة السكان داخلها.

ووقع الزلزال بعد ساعات فقط من مشاركة عديد الأشخاص في تدريبات على مواجهة الزلازل في جميع أنحاء المكسيك، في الذكرى السنوية للزلزال المدمر الذي تسبب بمصرع الآلاف في العاصمة ميكسيكو عام 1985.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب شرقي أتنسينجو في ولاية بويبلا بوسط المكسيك على عمق 51 كيلومترا.