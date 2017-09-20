صراحة – عرعر : أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية عن أسماء المقبولين والمقبولات في دبلوم الموارد البشرية ودبلوم المحاماة.

وأهابت العمادة بجميع المقبولين والمقبولات مراجعة العمادة لمطابقة أصل الشهادات ودفع رسوم الفصل الدراسي الأول واستلام الجداول الدراسية في موعد أقصاه يوم الخميس 1/1/1439هـ، وعلى المقبولات مراجعة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر (شطر الطالبات) في مبنى كلية المجتمع في عرعر، علماً بأن الدراسة ستبدأ بمشيئة الله في يوم الأثنين 5/1/1439هـ .

*دبلوم الموارد البشرية -بنيـن :

م اسم الطالب م اسم الطالب 1 سليم مفرح مناور العنزي 15 ايوب مقبل ليلي العنزي 2 ناصر جابي زيدان الرويلي 16 نايف عريعر فاضل العنزي 3 ياسر فرج قاسم السبيق 17 طارق عتيق الحازمي 4 محمد بريت منقل العنزي 18 هلال قحيص عنيزان الصلبي 5 زيد نزال فايد العنزي 19 فواز راضي نهير العنـزي 6 حامد العبد جاعف الرويلي 20 محمد فريح عايد العنزي 7 عبدالمجيد مهناء دبوس العنزي 21 عبدالمجيد عويد رمضان العنزي 8 فيصل مرضي معاشي الرويلي 22 محمد عويجان معاشي الرويلي 9 نايف فياض مقباس العنزي 23 وليد مزيد ابراهيم المزيد 10 مرضي فهد عفتان العنـزي 24 عبدالكريم محمد عودة العنزي 11 محمد سعد عبدالله السويلم 25 حسن مطيران العنزي 12 منصور عايد شغيل العنزي 26 جمال ضحوي العنزي 13 محمد رجاء مليحان العنزي 27 بدر عبدالله الطوير الكويكبي 14 عبدالله فالح باقي العنزي 28 فيصل عايض جربوع الرويلي

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*دبلوم الموارد البشرية -بنـات :

م اسم الطالب م اسم الطالب 1 رزان سعد مبارك الرويلي 9 مها صقر قاسم الرويلي 2 امينه نايف مهجع العنزي 10 أمل علي حسن عواجي 3 نعيمه فارس محمد العنـزي 11 حميدية مطارد جلوي العنزي 4 جميله قياض فزاز الرويلي 12 دليل مطارد جلوي العنزي 5 تسنيم سعد مبارك الرويلي 13 ملاك طارف رابط الرويلي 6 سميه الحميدي رشيدان الرويلي 14 نجاح عبدالله سالم العنزي 7 اشواق رحيل عمير الرويلي 15 الهنوف جزاع محمد العنزي 8 مها ركا فاران العنزي 16 هند سند العنزي

*دبلوم المحاماة -بنين :