صراحة – عرعر : افتتح مدير جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور سعيد بن عمر آل عمر يوم أمس قاعة الخدمات الطلابية بعمادة شؤون الطلاب” بالمدينة الجامعية بعرعر، وذلك بحضور أصحاب السعادة وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، والعمادات المساندة وعدد من الطلاب.

حيث كان في استقبال معاليه لدى وصوله لقاعة الخدمات الطلابية عميد شؤون الطلاب الدكتور محمد بن صلال الضلعان الذي قدم شرحاً مفصلاً عن مكونات القاعة المطورة التي تضم العديد من الخدمات والأنشطة الطلابية، أهمها مراكز للأندية الطلابية بأنواعها، ومركز لإصدار البطاقات الجامعية إلكترونياً، والتسجيل في الإسكان الطلابي، والمنح الطلابية للوافدين من الدول العربية والإسلامية، ومركز للخدمة الطلابية الذاتية والتي يستطيع من خلالها الطالب إنهاء معاملاته بنفسه إلكترونياً وأهمها تسجيل ” رقم الآيبان” لتحويل المكافأة الطلابية على حسابه البنكي.

ثم التقى معالي مدير الجامعة رؤساء الأندية الطلابية في حوار أبوي أوضح لهم فيه أهمية الأنشطة الطلابية وضرورة المشاركة فيها كلاً حسب رغبته، مؤكداً أن الجامعة لا تتوانى في توفير كافة الخدمات بما يسهم في انخراط الطلبة في الأنشطة المتعددة، دون أن يؤثر ذلك على التحصيل الدراسي والعلمي والذي تحرص الجامعة على أن يكون على رأس أولوياتها.

وفي ختام اللقاء استمع معاليه إلى مجموعة من أسئلة الطلاب واستفساراتهم حول بعض المواضيع التي تخص الأنشطة الطلابية وغيرها، حيث أجاب معاليه على جميع الاستفسارات.​