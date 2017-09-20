صراحة – نواف العايد : أعلنت إدارة تعليم الخرج أنه سيتم خلال الأسبوع القادم إيداع أكثر من 11 مليون ريال في حسابات طلاب وطالبات مدارس التعليم العام بقطاعي التعليم في السيح والدلم.

وأوضح مدير عام تعليم الخرج للدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار أن المبالغ التي سيتم صرفها تشمل مكافآت مدارس تحفيظ القرآن الكريم ، مدارس التربية الخاصة ، وإعانة المناطق النائية والاغتراب ، وأبناء المعلمين المتوفين ، والمعلمات المتوفيات ، وأبناء وبنات المعلمين المبتعثين ، وطالبات مراكز تعليم الكبار ، وتعويض ذوي الطلاب المتوفين والمصابين ، وذوي بعض الإعاقات والأمراض الجسدية .

وثمن الدكتور العبدالجبار الدعم السخي من قبل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لأبنائنا الطلاب والطالبات والحرص على تلبية جميع احتياجاتهم.