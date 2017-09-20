صراحة – صبيا : شرع القسم النسائي ببلدية محافظة صبيا بالتعاون والتنسيق مع قائدات المدارس في تطبيق برنامج رقابي على مقاصف المدارس بهدف تنمية الوعي وتحسين السلوك في بيع الأطعمة والوجبات الغذائية للطالبات .

وأوضح رئيس البلدية سفر بن سعد آل زاحم الشهراني في تصريح اليوم ، أن البرنامج الذي يستمر تنفيذه على مدى العام الدراسي الجديد ، يعد مكملاً للبرنامج التعليمي ولرسالته .

وأفاد بأن البلدية تهدف من خلال عملها إلى تشديد الرقابة على العاملات في تلك المقاصف من خلال شروط صنفت من قبل القسم وإدارة تعليم صبيا ، والمتمثلة في وجود شهادات صحية للعاملات داخل المقاصف وضرورة إعداد الأطعمة بطريقة صحية وتغليفها ، وتجنب بيع المشروبات الغازية ورقائق البطاطس الجاهزة ، وارتداء أغطية للشعر والقفازات وتقليم الأظافر ، الاهتمام أيضاً بأماكن حفظ الأطعمة وسطوح التقطيع .

وأشار الشهراني إلى أن بلدية صبيا كثفت جولاتها الرقابية بالمحافظة والمراكز التابعة لها على جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة ، مؤكداً استمراريتها بما يضمن سلامة وصحة الغذاء المقدم للمستهلك .