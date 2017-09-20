صراحة-جدة:تواصلت جهود مستشفى العيون بجدة لاستقطاب الكوادر الطبية السعودية حيث تم التعاقد مع استشاريين سعوديين مميزين ، وخلال شهر واحد فقط قاموا بإجراء 74 عملية جراحية منها 14 عملية معقدة بالليزر ، كما قاموا بالكشف على أكثر من 125 مريضاً خلال الفترة نفسها .

كما شهد العام الحالي عودة عمليات زراعة قرنية العين في مستشفى العيون بمحافظة جدة وتم توفير قرنيات العين للمرضى من خلال التعاون المشترك مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض ، وأجرى الفريق الطبي في مستشفى العيون بجدة منذ مطلع هذا العام أكثر من 90 عملية زراعة قرنية على أيدي إستشاريين سعوديين متخصصين في زراعة القرنية وتكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد .

يذكر أن مستشفى العيون بجدة تبلغ سعته السريرية 80 سريراً ويحتوي على العديد من الأقسام التي تشتمل على قسم قرنية العين , وقسم الشبكية , وقسم حول الأطفال ، بالإضافة قسم الجلوكوما ، وقسم تجميل العيون ، وقسم الأعصاب والمختبر والأشعة .