صراحة-الرياض:أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبو حيمد اليوم, رفعَ الحجب عن جميع التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت المستوفية للمتطلبات التنظيمية في المملكة وذلك بدءاً من الخميس 1 محرم 1439هـ الساعة 12.00 صباحاً .

وأوضح , أن التطبيقات المستوفية للمتطلبات التنظيمية ستكون متاحة لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات ومنها على سبيل المثال، فيس تايم، سناب شات، سكايب، لاين، تليجرام، تانقو، وغيرها من التطبيقات، عدا تلك التطبيقات المحدودة جداً غير المستوفية للمتطلبات التنظيمية .

وأكد المتحدث الرسمي، أن القرار يأتي تماشياً مع المسارات والتوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وأن الاعتماد على إيرادات البيانات (تقديم الإنترنت) والخدمات المضافة، هو المسار والتوجه العالمي الذي يجدر بالمشغلين في المملكة نهجه, مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع جميع أصحاب المصلحة لمنح جميع مشتركي الاتصالات في المملكة أرقى الخدمات التي تلبي تطلعاتهم وترضي احتياجاتهم.