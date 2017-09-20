صراحة-وكالات:ارتفع الذهب في تداولات ضيقة النطاق يوم الأربعاء في الوقت الذي تراجع فيه الدولار مع توخي المستثمرين الحذر قبيل نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1313.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5 بالمئة إلى 1317.40 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات والين يوم الأربعاء. ولم تسجل الأسهم الآسيوية تغيرا يذكر قبل إعلان البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي عن خطط لتقليص ميزانيته ويقدم توقعات للزيادة في أسعار الفائدة حتى نهاية العام.

ويجعل ارتفاع الدولار المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. ويؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة عوائد السندات ويقلص الطلب على المعدن الذي لا يدر فائدة.

وانخفض السعر الفوري للفضة 0.1 بالمئة إلى 17.30 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 954.60 دولار للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس آب في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة أيضا إلى 914.75 دولار للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس آب يوم الثلاثاء.