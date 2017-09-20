صراحة-الرياض:تمكّن جمرك جسر الملك فهد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من 5-12-1438هـ حتى 18-12-1438هـ من إحباط عدد من محاولات التهريب شملت إحباط محاولة تهريب كمية من الخمور وبيرة بالكحول وثمار قورو ومشتقات بترولية.



وفي التفاصيل أكد سليمان البليهد مدير عام جمرك جسر الملك فهد أن الجمرك تمكّن خلال الفترة المشار إليها من إحباط عدد من المحاولات لتهريب (547) زجاجة خمر وبيرة بالكحول، و(1933) كيلوجرام من ثمار “القورو” المحظور استيرادها.

وأضاف البليهد أنه تم أيضًا خلال أيام الإجازة إحباط محاولة تهريب مشتقات بترولية إلى خارج المملكة بلغت (14.654) أربعة عشر ألف وستمائة وأربع وخمسون لتراً، وكذلك إحباط تهريب (225) من “الشيش الإلكترونية ولوازمها” و(14.111) أربعة عشر ألف ومائة وإحدى عشر ألف علبة سجائر، و(1.096) ألف وست وتسعون علبة “معسل ونكهات”.