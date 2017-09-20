صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري الأولمبي في جولته الثانية تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الهلال – الباطن

الملعب: ملعب نادي الهلال ( الرياض )

اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة

النصر – هجر

الملعب: ملعب نادي النصر ( الرياض )

اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة

الأهلي – الخليج

الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )

اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م

الوقت: 4,05 عصراً

بطاقة المباراة

الاتحاد – الفيصلي

الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )

اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م

الوقت: 4,05 عصراً