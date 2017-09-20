صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري الأولمبي في جولته الثانية تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الهلال – الباطن
الملعب: ملعب نادي الهلال ( الرياض )
اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
النصر – هجر
الملعب: ملعب نادي النصر ( الرياض )
اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
الأهلي – الخليج
الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )
اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م
الوقت: 4,05 عصراً
بطاقة المباراة
الاتحاد – الفيصلي
الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )
اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م
الوقت: 4,05 عصراً