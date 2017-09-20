صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري الأمير فيصل لأندية الدرجة الأولى في جولته الثانية تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الطائي – الوحدة

الملعب: استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ( حائل )

اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م

الوقت: 3,55 عصراً

بطاقة المباراة

النجوم – هجر

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م

الوقت: 18,00

بطاقة المباراة

الكوكب – نجران

الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )

اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م

الوقت: 18,30

بطاقة المباراة

جدة – الخليج

الملعب: الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )

اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م

الوقت: 7,05 مساءً