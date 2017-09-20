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استكمال دوري الامير فيصل للأولى بأربع مباريات

20/09/2017 11:33 ص | الرياضية | 0 تعليقات

 

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري الأمير فيصل لأندية الدرجة الأولى في جولته الثانية تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
الطائي – الوحدة
الملعب: استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ( حائل )
اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,55 عصراً

بطاقة المباراة
النجوم – هجر
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م
الوقت: 18,00

بطاقة المباراة
الكوكب – نجران
الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )
اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م
الوقت: 18,30

بطاقة المباراة
جدة – الخليج
الملعب: الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )
اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م
الوقت: 7,05 مساءً

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