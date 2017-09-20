صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري الأمير فيصل لأندية الدرجة الأولى في جولته الثانية تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الطائي – الوحدة
الملعب: استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ( حائل )
اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,55 عصراً
بطاقة المباراة
النجوم – هجر
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م
الوقت: 18,00
بطاقة المباراة
الكوكب – نجران
الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )
اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م
الوقت: 18,30
بطاقة المباراة
جدة – الخليج
الملعب: الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )
اليوم: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م
الوقت: 7,05 مساءً